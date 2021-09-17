У Великій Британії на 90 років засекретили заповіт покійного принца Філіпа

У Великій Британії на 90 років засекретили заповіт покійного принца Філіпа

Звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років.

Суд в Лондоні відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа, щоб захистити гідність і репутацію його вдови, королеви Великобританії Єлизавети II.

Про це повідомляється в рішенні голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона Ендрю Мафарлейна, — пише ВВС.

Він прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї. Звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років, на відміну від заповіту звичайної людини.

"Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї", — заявив він.

Весь цей час запечатаний заповіт буде лежати в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих в різні роки членів королівської родини.

Найперший заповіт датується 1910 роком, воно належить Францу Текському (1870-1910), брату королеви Марії Текської, дружини короля Великобританії Георга V (1865-1936).

Останні заповіту, що опинилися в цьому сейфі, належать молодшій сестрі Її Величності принцесі Маргарет і матері королеви Єлизавети Боуз-Лайон. Вони померли з різницею менш як два місяці в 2002 році.

При цьому винятком з цього списку стала Діана, принцеса Уельська. Її заповіт було опубліковано. Згідно з ним, майно вона залишила в довірчому управлінні, щоб воно дісталося її синам після досягнення 25 років.

Цікаво, що і через 90 років остання воля принца Філіпа може залишитися невідомою громадськості. По закінченні цього часу будь-який заповіт члена королівської сім'ї може бути розкрите і вивчено особистим юристом монарха, хранителем Королівських архівів, генеральним прокурором Англії і Уельсу, а також будь-яким представником померлого.

Вони мають право вирішувати, чи може заповіт бути оприлюднено.

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