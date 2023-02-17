У Великій Британії на пляжі жінка знайшла рекордний слід динозавра, якому понад 160 мільйонів років: фото

Слід був залишений 166 мільйонів років тому мегалозавром, який зупинився перепочити.

У Великій Британії на пляжі жінка знайшла рекордний слід динозавра, якому понад 160 мільйонів років.

Про це повідомляє віидання LADbible.

Встановлено, що неймовірний слід динозавра, виявлений на пляжі в Йоркширі ще в 2021 році, був зроблений 166 мільйонів років тому мегалозавром, який зупинився відпочити.

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Археолог Марі Вудс збирала молюсків на пляжі Берністон-Бей, поблизу Скарборо, коли виявила неймовірну знахідку тієї ночі.

Вибираючи молюсків на березі моря, Марі натрапила на гігантський слід із трьома пальцями, і в результаті зробила одне з найбільших відкриттів щодо динозаврів в історії Британії.

Тепер, за два роки, скам’янілий відбиток стопи планується виставити в музеї Ротонда в Скарборо, що цілком доречно, оскільки це найбільший слід двоногого (ходить на двох ногах) динозавра, коли-небудь знайдений у Йоркширі.

Виходячи з розміру сліду, експерти вважають, що динозавр був великим м’ясоїдом, зріст якого міг досягати 30 футів (понад 9 метрів - ред.).

Насправді Марі була не першою людиною, яка виявила цей скам’янілий слід. Місцевий колекціонер Роб Тейлор подивився на нього за п’ять місяців до того, як його знайшли у квітні 2021 року, але її повне відкриття було дуже важливим.

Хоча Роб навіть встиг опублікувати фотографії частково відкритого сліду на Facebook, справжнє значення знахідки не було відомо, поки Марі не натрапила на нього.

Жінка зв’язалася зі спеціалістами з динозаврів щодо свого неймовірного відкриття, і це дуже добре, що вона знайшла його, оскільки палеонтолог д-р Дін Ломакс сказав, що слід був у "крихкому стані" і ризикував бути "загубленим у морі".

Динозавр, який залишив цей слід, походить із середньоюрського періоду.

Сам слід є неймовірним свідченням того моменту, коли понад 160 мільйонів років тому величезний, жахливий і (швидше за все) м’ясоїдний динозавр пройшов цією конкретною частиною землі, щоб на мить відпочити.

Цей момент був викарбуваний у часі та камені, і є чудовим нагадуванням про те, що динозаври колись бродили по землі, на якій ми живемо, за мільйони років до того, як ми з’явилися.

Нагадаємо, археологи вперше знайшли морду динозавра, вкриту шкірою.

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