У Великій Британії наречена, яка відкладала весілля 11 років, померла за три дні після весілля

У Великій Британії наречена, яка відкладала весілля 11 років, померла за три дні після весілля

Жінка не змогла подолати тяжку хворобу.

У Великій Британії пара відкладала весілля 11 років, у результаті одружилася за три дні до смерті нареченої.

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Бен і Джен Купер побралися в 2010 році, але роками не могли одружитися через негаразди. На початку 2020 року Джен "відсвяткувала" п'яту річницю ремісії раку грудей, проте через деякий час у неї стався рецидив. Лікарі зробили все, що було в їхніх силах, але не могли подолати хворобу.

У листопаді 2021 року 43-річній нареченій та 34-річному нареченому вдалося одружитися. Однак за три дні Джен померла.

"Я убитий горем через те, що наш шлюб тривав дні, а не роки. Не відкладайте і завжди одразу говоріть людям, які вам дорогі, що любите їх", — написав британець в одному з постів.

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Раніше повідомлялося, що в Англії наречений зламав три ребра жінці у першу шлюбну ніч.

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