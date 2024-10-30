У Великій Британії нетверезий водій протаранив ворота резиденції прем’єр-міністра

У Великій Британії водій напідпитку навмисне протаранив 80-річні дубові ворота маєтку Чекерс, який надали прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру як офіційну заміську резиденцію.

У результаті 44-річний Меттью Вуттен зламав ворота та отримав численні травми, передає британське видання Daily Mail.

Водій утричі перевищив норму алкоголю, сів за кермо та намагався прорватися до маєтку Чекерс, який розташований недалеко від Ейлсбері, Бакінгемшир.

Меттью навмисно повернув у бік Воріт Перемоги на в’їзді до маєтку Чекерс, не пригальмував та протаранив 80-річні дубові ворота. У чоловіка в крові виявили 221 міліграм алкоголю на 100 мілілітрів крові. Гранично допустима норма — 80 мг, зокрема поліція знайшла у його авто кілька банок алкоголю.

Dramatic CCTV images show the moment a drunk driver crashed into the PM's country estate.



Matthew Wootten has been jailed for 32 months after a court found he was nearly three times over the alcohol limit when he crashed into Chequers in June.



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Аварія пошкодила маєток XVI століття та завдала збитків на суму понад 38 000 фунтів стерлінгів.

Старша прокурорка Королівської судової поліції Темзи і Чілтерна Селія Мардон, старша заявила:

"Кадри відеоспостереження показали, що Вуттен навмисно їхав на великій швидкості до воріт маєтку Чекерс. Сила цих доказів, а також значно високий рівень алкоголю в крові не залишили йому іншого вибору, окрім як визнати свою провину за пред'явленими нам звинуваченнями".

У Королівському суді чоловік визнав свою вину, згодом його відправили до в’язниці на 32 місяці та позбавили права керування на 40 місяців.

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