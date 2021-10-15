У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата: його зарізали в церкві

У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата: його зарізали в церкві

Підозрюваного у вбивстві затримали.

У Великій Британії в місті Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс під час зустрічі з виборцями 15 жовтня вбили депутата парламенту від консервативної партії Девіда Амесса.

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Про це повідомляє ВВС.

Депутата кілька разів вдарили ножем під час зустрічі з виборцями в депутатській приймальні в місцевій церкві. Попри зусилля медиків 69-річний Девід Амесс помер.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Це - 25-річний чоловік. За попередніми даними, у нього не було спільників.

ВВС

Загиблий був батьком п'ятьох дітей, став депутатом парламенту від міста Базілдон у графстві Ессекс 1983 року і майже 40 років пропрацював у парламенті Великої Британії. Він був популярним завдяки участі в кампанії проти абортів і захисту тварин. Амесс був євроскептиком та підтримував Brexit.

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