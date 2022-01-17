У Великій Британії після захоплення заручників у синагозі в США затримали двох підлітків: подробиці

У Великій Британії після захоплення заручників у синагозі в США затримали двох підлітків: подробиці

Підозрюваним, якого застрелили під час порятунку заручників, виявився громадянин Великої Британії.

У Великій Британії в межах розслідування інциденту із захопленням заручників у синагозі в американському штаті Техас затримали двох підлітків.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що затримання відбулося у Манчестері увечері в неділю, 16 січня. Підлітки "утримуються під вартою для допиту". Водночас правоохоронці не розголошують деталі щодо віку та статі підозрюваних.

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Поліція Великого Манчестера заявила, що підтримує зв'язок із місцевим населенням і продовжує надавати допомогу у розслідуванні США.

Нагадаємо, що підозрюваним, який захопив чотирьох заручників у синагозі в Коллівіллі в Техасі і був застрелений американським спецназом, виявився 44-річний громадянин Великої Британії Малік Фейсал Акрам.

За даними видання, британець прибув до країни через Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку два тижні тому. Щонайменше одну ніч він провів у притулку для безпритульних.

Брат підозрюваного Гульбар підтвердив його смерть у заяві, опублікованій на сторінці мусульманської громади Блекберна у Facebook. Він вибачився перед постраждалими і сказав, що Акрам мав проблеми з психічним здоров'ям.

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Тим часом президент США Джо Байден назвав захоплення синагоги "терористичним актом". Американський лідер зауважив, що Акрам мав пістолет, який нібито купив на вулиці, однак слідчі не знайшли доказів того, що він мав вибухівку.

Нагадаємо, що невідомий взяв у заручники рабина і трьох відвідувачів синагоги в Коллівіллі під час ранкової служби в суботу, 15 січня, близько 10:40 ранку за місцевим часом. Чоловік заявив, що заклав у синагозі декілька бомб.

Переговори із підозрюваним близько десяти годин вели, зокрема, ФБР та Департамент громадської безпеки Техасу. Мешканців району евакуювали.

Після 17:00 за місцевим часом один із заручників залишив синагогу. Він не потребував медичної допомоги і незабаром возз'єднався зі своєю сім'єю.

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Зловмисник, зі свого боку, заявив, що вимагає звільнення пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі, засудженої за спробу вбивства американських військових під час перебування під вартою в Афганістані. Жінку підозрювали у зв'язках із терористичною організацію "Аль-Каїда".

За словами офіційних осіб, він також хотів поговорити з Сіддікі, яка наразі відбуває покарання у федеральній в'язниці Техасу. Втім, група порятунку згодом ухвалила "зважене рішення" увірватися до синагоги, щоб звільнити заручників і ліквідувати злочинця.

Пакистанську нейробіологиню з вченими ступенями Брандейського університету та Массачусетського технологічного інституту Аафію Сіддікі у 2010 році засудили до 86 років ув'язнення за звинуваченням у нападі та стрілянині у бік офіцерів армії США після затримання в Афганістані.