У Великій Британії почали розслідування через заяву про зґвалтування на підводних човнах

Очільник британського військово-морського флоту пообіцяв покарання незалежно від рангу, якщо звинувачення про сексуальні домагання до жінок на субмаринах підтвердяться.

Командувач Королівського флоту Великої Британії адмірал Бен Кі заявив, що він “глибоко стурбований” твердженнями про те, що жінки-підводниці зазнавали знущань і сексуальних домагань, і наказав провести розслідування.

Про це повідомляє Associated Press.

У суботу газета Daily Mail опублікувала заяву колишнього лейтенанта ВМС Софі Брук про те, що вона стикалася з з постійними сексуальними знущаннями та фізичними нападами. Вона сказала, що чоловіки-члени екіпажу підводних човнів поводилися “як стерв'ятники, коли приходила нова жінка”.

Брук стверджував, що чоловіки вели “список зґвалтувань”, в якому розташовували колег у порядку, у якому вони мали бути зґвалтовані у разі катастрофічної події.

30-річна Брук звільнилася з Королівського флоту на початку цього року, а пізніше отримала умовний термін ув’язнення за те, що повідомила в електронному листі конфіденційну інформацію про рух свого підводного човна.

Газета процитувала іншого анонімного інформатора ВМС, який сказав, що на підводних човнах жінки постійно потерпають через сексуальні домагання.

Жінки складають близько 10% штатного персоналу Королівського флоту і мають право служити на підводних човнах з 2011 року.

Командувач військово-морського флоту адмірал Бен Кі доручив ретельно розслідувати ці звинувачення. “Будь-хто, хто буде визнаний винним, відповідатиме за свої дії, незалежно від його рангу чи статусу», – сказав він.

Міністерство оборони не коментувало конкретні звинувачення, але заявило, що визнає, що механізми звітності про сексуальні злочини потрібно вдосконалити.

Нагадаємо, справа про сексуальне насильство, в якому звинувачували принца Ендрю, отримала несподіваний поворот.

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