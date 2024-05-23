У Великій Британії повідомили, скільки російської техніки знищили їхні дрони

Британські безпілотники працюють в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Британські безпілотники, що було доправлено до України, знищили російську техніку на 1 мільярд фунтів стерлінгів (493 326 914 02,41 грн), повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Про це йдеться у The Telegraph із посиланням на слова Шеппса.

Після вторгнення РФ в Україну Британія надала країні понад 4000 безпілотників.

Виступаючи на Ukrainian Drone Defense Forum у Лондоні, Шаппс сказав: "Наші українські партнери скромно підрахували, що британські безпілотники знищили російське обладнання вартістю понад 1 мільярд фунтів".

Протягом наступного року Лондон витратить ще 325 мільйонів на дрони для України.

Шаппс зазначив, що британські розвідувальні дрони подолали "високопотужні" російські системи протиповітряної оборони в окупованому Криму, а БпЛА середньої вантажопідйомності допомогли поповнити запаси українських військ генераторами, продуктами харчування, водою і боєприпасами.

Він також відзначив дрони, які наводили українську артилерію і ракети на російські цілі, та ударні безпілотники з одностороннім рухом, які успішно "зробили свій внесок".

Нагадаємо, США та Британія готують потужні пакети допомоги Україні. Йдеться про системи "HIMARS" та артилерійські снаряди. Про нову допомогу для українського війська оголосила і Велика Британія. Його вартість - 217 мільйонів євро.

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