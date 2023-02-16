У Великій Британії раптово помер хлопець, якого врятували з печери

У Великій Британії помер 17-річний Дуангпетч Промтеп, один із 12 хлопчиків, яких 2018 року врятували з тайської печери.

Про це пише Бі-бі-сі.

За даними видання, його виявили непритомним в гуртожитку у Лейстерширі та доправили до лікарні, де він помер.

Невідомо, від чого точно помер підліток, але поліція Лейстершира заявила, що його смерть не розглядається як підозріла. За повідомленнями в Таїланді, він отримав травму голови.

Від кінця минулого року він навчався у футбольній академії у Великій Британії.

Він також був капітаном тайської хлопчачої футбольної команди з 12 дітей та тренера, яка понад два тижні перебувала в пастці глибоко в печері під час сезону дощів у провінції Чіанграй.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії 12-річний Арчі Баттерсбі випадково загинув під час "експерименту".

Дитина загинула в шахті ліфта недобудованого будинку на Подолі

Читайте також: