У Великій Британії школяр через трюк з TikTok втратив частину кишківника

У Великій Британії школяр через трюк з TikTok втратив частину кишківника

Хлопця врятували, але попереду - тривала реабілітація.

Британський школяр повторив вірусний трюк з TikTok і потрапив на стіл хірурга.

Про це пише Бі-бі-сі.

Як повідомила мама хлопчика Керолайт, йому знадобилась термінова операція на органах черевної порожнини.

9-річному Джеку Мейсону видалили апендикс, тонку кишку і 30 см товстої кишки після того, як він проковтнув кілька крихітних магнітів для пірсингу, що імітують проколювання язика.



Вірусні відео у TikTok закликають розмістити магніти по обидві сторони язика й погойдувати ними, ніби пірсинг справжній. Але під час виконання трюку хлопчик їх проковтнув.

Рентген показав, що щось блокує його кишківник. За словами Керолайн, лікарі швидко визначили, що це скупчення крихітних магнітів.

"Мені пояснили, що внутрішні травми від магнітів можуть бути настільки серйозними, що він може померти. Крізь сльози я підписала дозвіл на операцію, розуміючи, що може статись найгірше", - розповіла мати.

Після чотиригодинної операції Джек втратив апендикс, тонку кишку і значну частину товстої кишки.

Раніше лікарі Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS) закликали заборонити продаж магнітів для пірсингу, що імітують проколювання язика.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида внаслідок ДТП загинув зірка TikTok Timbo the Redneck, справжнє ім'я якого Тімоті Холл. Зазначається, що 18-річний блогер дрифтував на своїй вантажівці, коли не впорався з кермуванням і вилетів через бокове скло, а автомобіль перекинувся і причавив його.

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