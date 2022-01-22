У Великій Британії собаку з болота визволяли за допомогою дрона з сосискою (відео)

У Великій Британії собаку з болота визволяли за допомогою дрона з сосискою (відео)

Собака забрався на болотисту місцевість і сидів там кілька днів.

У Великій Британії 6-місячний песик з Гемпшира потрапив у болото. Тварину врятували за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє на The Guardian.

Собаку Міллі, який втік з дому, знайшли на замуленій ділянці узбережжя моря. Наляканий пес не давався рятувальникам у руки. Незабаром мав бути приплив, тож собаку могло віднести від берега, і він міг загинути.

Один із рятувальників запропонував використати для порятунку Міллі дрон з прікріпленою до нього сосискою.

Запах улюбленого смаколика спрацював, і дрон із сосискою виманив зголоднілого собаку на берег.

Врятованого Міллі передали власниці.

Нагадаємо, що у Китаї жінка вирішила з розмахом відсвяткувати ювілей свого собаки. На 10-річницю з дня народження свого пуделя вона влаштувала для нього повітряне шоу за участю 500 дронів.

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