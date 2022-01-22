У Великій Британії собаку з болота визволяли за допомогою дрона з сосискою (відео)

Собака забрався на болотисту місцевість і сидів там кілька днів.
У Великій Британії 6-місячний песик з Гемпшира потрапив у болото. Тварину врятували за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє на The Guardian.
Собаку Міллі, який втік з дому, знайшли на замуленій ділянці узбережжя моря. Наляканий пес не давався рятувальникам у руки. Незабаром мав бути приплив, тож собаку могло віднести від берега, і він міг загинути.
Один із рятувальників запропонував використати для порятунку Міллі дрон з прікріпленою до нього сосискою.
Запах улюбленого смаколика спрацював, і дрон із сосискою виманив зголоднілого собаку на берег.
Врятованого Міллі передали власниці.
Нагадаємо, що у Китаї жінка вирішила з розмахом відсвяткувати ювілей свого собаки. На 10-річницю з дня народження свого пуделя вона влаштувала для нього повітряне шоу за участю 500 дронів.
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