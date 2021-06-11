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У Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки": одним із перших на захід приїхав Байден

У Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки": одним із перших на захід приїхав Байден

Associated Press

Це буде перша очна зустріч лідерів G7 від початку пандемії COVID-19.

Саміт Великої Сімки сьогодні, 11 червня, відкривається у Великій Британії. До графства Корнволл на піденному заході Англії з'їжджаються лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що одним з перших гостей, якого зустрів господар саміту, британський прем'єр Борис Джонсон, став президент США Джо Байден. Лідери обох країн та перші леді учотирьох здійснили невелику прогулянку до узбережжя.

© Associated Press
Associated Press

Разом із нещодавно одруженим Джонсоном на саміт приїхала не лише його обраниця, а й маленький син. Керрі Джонсон разом із малюком та першою леді США Джилл Байден прогулялися пляжем, а от їхні чоловіки почали переговори із жарту.

  • Байден: "Я сказав прем'єр-міністру, що у нас є дещо спільне. Ми обидва одружилися на жінках, вищих за нас за статусом".
  • Джонсон: "Що ж, я не збираюся заперечувати це. Я не сперечатимуся з паном президентом ні у цьому питанні, ні в будь-яких інших".

Варто зазначити, що лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії зустрінуться під час переговорів у форматі G7 на курорті Карас-Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії. Саміт глав держав "Групи семи" триватиме до 13 червня. Як "країни-гості" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і ПАР.

Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден.

Новини світу: у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки"

Новини світу: у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки"