У Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки": одним із перших на захід приїхав Байден

Це буде перша очна зустріч лідерів G7 від початку пандемії COVID-19.

Саміт Великої Сімки сьогодні, 11 червня, відкривається у Великій Британії. До графства Корнволл на піденному заході Англії з'їжджаються лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що одним з перших гостей, якого зустрів господар саміту, британський прем'єр Борис Джонсон, став президент США Джо Байден. Лідери обох країн та перші леді учотирьох здійснили невелику прогулянку до узбережжя.

Associated Press

Разом із нещодавно одруженим Джонсоном на саміт приїхала не лише його обраниця, а й маленький син. Керрі Джонсон разом із малюком та першою леді США Джилл Байден прогулялися пляжем, а от їхні чоловіки почали переговори із жарту.

Байден: "Я сказав прем'єр-міністру, що у нас є дещо спільне. Ми обидва одружилися на жінках, вищих за нас за статусом".

Джонсон: "Що ж, я не збираюся заперечувати це. Я не сперечатимуся з паном президентом ні у цьому питанні, ні в будь-яких інших".

Варто зазначити, що лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії зустрінуться під час переговорів у форматі G7 на курорті Карас-Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії. Саміт глав держав "Групи семи" триватиме до 13 червня. Як "країни-гості" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і ПАР.

Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден.

Новини світу: у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки"

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