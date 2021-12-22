У Великій Британії виявили рекордну кількість випадків COVID-19 від початку пандемії

Збільшення кількості нових заражень в країні пов'язують з поширенням штаму "Омікрон".

У Великій Британії за минулу добу зафіксували понад 106 122 випадки коронавірусу - це рекордна кількість хворих від початку пандемії.

Про це повідомляє Mirror.

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Зазначається, що показник виявлення нових випадків на коронавірусну інфекцію в країні за тиждень збільшився на 30%. Минулої середи було повідомлено про 78 610 випадків. Різкий стрибок захворюваності відбувається, як пояснюють в уряді країни, оскільки кількість випадків нового варіанту "Омікрон" також продовжує зростати.

За даними уряду, вчора від ускладнень коронавірусу померли 140 людей, відтак загальна кількість жертв у Британії зросла до 147 573 осіб. Загалом станом на 21 грудня у лікарнях Лондона зареєстрували 301 госпіталізацію з Covid-19, що на 78% більше за тиждень і є найвищим добовим показником від 7 лютого.

Незважаючи на зростання кількості випадків, британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що не буде вводити подальших обмежень у країні до Різдва, хоча відмовився виключити додаткові заходи після 25 грудня.

Як повідомляє британська газета The Telegraph, уряд країни розглядає можливість запровадження четвертої дози вакцинації. Це сталося після того, як Ізраїль та Німеччина дали "зелене" світло четвертій дозі. Однак е ксперти з Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) вивчатимуть докази рівня імунітету, наданого трьома дозами, перш ніж ухвалювати рішення щодо четвертого.

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