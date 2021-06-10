У Великій Британії встановили незвичайну скульптуру з головами лідерів Великої сімки

Скульптура повністю зроблена з відходів електроніки

Велетенську скульптуру з головами лідерів Великої сімки встановили у Великій Британії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 червня.

Вона розташована в курортному містечку Карбіс-Бей, де уже завтра стартує саміт G7. Скульптура повністю зроблена з відходів електроніки. Вона нагадує гору Рашмор у Сполучених Штатах Америки, на якій вирізьблений барельєф у вигляді голів чотирьох американських президентів.

Автор скульптури британський художник Джо Раш каже, що в такий спосіб хоче привернути увагу світових політичних лідерів до проблем утилізації електронного сміття.

Новини світу: у Великій Британії встановили скульптуру з головами лідерів "Великої сімки"

Як повідомлялося, нову Статую свободи у подарунок Сполученим Штатам надсилає Франція. Скульптура символізує історичні зв'язки між двома країнами. На відміну від своєї сестри, ця статуя набагато менша, близько 3 метрів заввишки. ЇЇ вже відправили Атлантичним океаном до американського континенту.

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