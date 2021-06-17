У Великій Британії зафіксували найвищий від лютого добовий показник заражень коронавірусом

90% інфікувань у Великій Британії пов'язують з так званим "індійським" штамом коронавірусу (Delta).
У Великій Британії в середу, 16 червня, зафіксували 9 055 нових випадків заражень COVID-19, що є найвищим показником захворюваності в країні від 25 лютого.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що від ускладнень коронавірусу померли ще дев'ять пацієнтів.
Загалом від початку пандемії вірус SARS-CoV-2 "підхопили" 4 589 814 британців, 127 926 з яких померли, а ще 4 294 506 - вже вилікувалися та виписалися з медзакладів.
Цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в Сполученому Королівстві будуть зняті на місяць пізніше, ніж планувалося.
Очікувалося, що заходи будуть скасовані 21 червня, однак в країні протягом останніх декількох тижнів зростає число хворих. Так, середній показник хворих за сім днів зріс на 49%.
90% інфікувань у Великій Британії пов'язують з так званим "індійським" штамом коронавірусу (Delta), який вважають приблизно на 60% більше заразним, ніж "британський" варіант (Alpha).
Раніше вчені закликали уряд Великої Британії прискорити введення другої дози вакцини від COVID-19 і відкласти рішення щодо скасування обмежень.