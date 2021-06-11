У Великій Британії зафіксували найвищий від лютого добовий приріст заражень коронавірусом

Вчені закликають Велику Британію відмовитися від скасування карантину 21 червня.

У Великій Британії в п'ятницю, 11 червня, зафіксували 8 125 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий показник в країні від 26 лютого.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що від ускладнень коронавірусу померли ще 17 британців. У зв'язку зі збільшенням захворюваності Британська медична асоціація (BMA) закликала уряд відкласти заплановане на 21 червня скасування карантину.

Тим часом ще 201 607 осіб отримали першу дозу COVID-вакцини, а 308 038 пацієнтів зробили друге щеплення.

Загалом 41 088 485 жителям Великої Британії ввели щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, а 29 165 140 громадян вважаються повністю вакцинованими.

Раніше вчені також закликали уряд Великої Британії прискорити введення другої дози вакцини від COVID-19 і відкласти рішення щодо скасування обмежень від 21 червня.

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Вони стверджували, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу "B.1.617.2" продовжує поширюватися по всій країні, викликаючи збільшення кількості випадків захворювання.

За даними Інституту Wellcome Sanger, "індійський" штам коронавірусу вже поширився по всій Англії. Якщо спершу "гарячими точками" вважали Болтон, а також Блекберн і Дарвен, то вже до 22 травня цей варіант вірусу з'явився в таких віддалених районах, як Бейбер, Віком і Корнуолл.

Ще в лютому британський прем’єр-міністр Борис Джонсон представив чотириетапний план виходу Англії з локдауну. Передбачалося, що всі законодавчі обмеження щодо соціальних контактів будуть зняті від 21 червня 2021 року. Нещодавно повідомлялося, що у Великій Британії кількість випадків так званого "індійського" штаму COVID-19 "B.1.617.2" за тиждень збільшилася понад удвічі.

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