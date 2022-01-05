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У Великій Британії зафіксували новий рекорд із COVID-заражень: за добу понад 218 тисяч нових хворих

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У Великій Британії зафіксували новий рекорд із COVID-заражень: за добу понад 218 тисяч нових хворих

Associated Press

За останній тиждень кількість випадків інфікування зросла на 50,1%.

У Великій Британії за минулу добу виявили 218,7 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Це максимальний показник від початку пандемії.

Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я країни (NHS) у Twitter.

Зазначається, що попередній рекорд – трохи більше 189,8 тис. – був зафіксований 31 грудня. Протягом останніх двох тижнів у Британії реєструють понад 100 тис. заражень на добу. За останній тиждень кількість випадків інфікування зросла на 50,1%.

Зростання захворюваності на COVID-19 спостерігається на тлі швидкого поширення в країні штаму "Омікрон", він уже став домінуючим. 

Нагадаємо, через "Омікрон" різке зростання інфікованих фіксують і в інших країнах Європи та у США. Слід зазначити, що наразі стрімкого зростання смертності не спостерігається.

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