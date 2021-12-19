У Великій Британії зафіксували понад 12 тисяч нових випадків COVID-штаму "Омікрон": яка ситуація

У Великій Британії зафіксували понад 12 тисяч нових випадків COVID-штаму "Омікрон": яка ситуація

Карантинні обмеження можуть посилити до Різдва.

У Великій Британії в неділю, 19 грудня, зафіксували 12 133 нових випадки захворювання на штам COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії повідомляє The Guardian.

Зазначається, що загальна кількість заражень вказаним варіантом коронавірусу, зареєстрованих на території країни, зросла до 37 101.

Тим часом в Ірландії "Омікрон" вже став домінантним штамом, на який припадає 52% всіх нових інфікувань.

"Омікрону" знадобилося менше двох тижнів, щоб стати домінантним штамом COVID-19 в Ірландії, що показує, як цей варіант передається", - зауважив головний лікар Ірландії Тоні Холохан.

Загалом впродовж доби у Сполученому Королівстві позитивні результати COVID-тестів отримали 82 886 людей, що на 72% більше проти зафіксованого минулої неділі 48 071 хворого. Від ускладнень коронавірусної інфекції померли ще 45 пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід в неділю заявив, що в Англії ще до Різдва можуть посилити карантинні обмеження. "Час бути обережнішими. Ми знаємо, що ("Омікрон". - Ред.) швидко поширюється", - звернувся він до населення.

Цього тижня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 "Омікрон" зареєстровано вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанта коронавірусу може подвоюватися що 1,5-3 дні.

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