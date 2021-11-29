У Великій Британії зафіксували третій випадок захворювання на штам "Омікрон"

У Великій Британії зафіксували третій випадок захворювання на штам "Омікрон"

Хворобу виявили в Лондоні у людини, яка подорожувала Південною Африкою.

У Великій Британії зафіксували третій випадок захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це пише BBC News з посиланням на Агентство з безпеки у галузі охорони здоров'я Великій Британії.

Хворобу виявили в Лондоні у людини, яка подорожувала Південною Африкою. При цьому повідомляється, що заражений уже залишив Велику Британію.

У відомстві додали, що очікують на виявлення нових випадків захворювання на штам "Омікрон" найближчими днями.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується.

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