У Великій Британії жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз

Жінка постійно наражала тварину на небезпеку, через це тварина перебувала у пригніченому стані.

Мешканка Уельсу (Велика Британія) Вікі Холланд була засуджена до умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.

Про це повідомляє королівське товариство захисту тварин RSPCA.

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Холланд визнала провину у трьох порушеннях "Закону про захист тварин".

У Мережі були опубліковані ролики, на яких відображені знущання з мавпи.

Жінка постійно наражала тварину на небезпеку, через це вона перебувала у пригніченому стані.

На одному відео британка намагається змити тварину в унітаз.

В іншому ролику жінка годує мавпу білим порошком.

скриншот з відео

Крім того на відео видно, як собака Холланд ганяється за мавпою.

На суді британка визнала, що їй взагалі не варто було заводити тварину.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.

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