У Великій Британії жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз

Жінка постійно наражала тварину на небезпеку, через це тварина перебувала у пригніченому стані.
Мешканка Уельсу (Велика Британія) Вікі Холланд була засуджена до умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.
Про це повідомляє королівське товариство захисту тварин RSPCA.
Холланд визнала провину у трьох порушеннях "Закону про захист тварин".
У Мережі були опубліковані ролики, на яких відображені знущання з мавпи.
Жінка постійно наражала тварину на небезпеку, через це вона перебувала у пригніченому стані.
На одному відео британка намагається змити тварину в унітаз.
В іншому ролику жінка годує мавпу білим порошком.
Крім того на відео видно, як собака Холланд ганяється за мавпою.
На суді британка визнала, що їй взагалі не варто було заводити тварину.
Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.
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