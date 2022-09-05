У Великій Британії жінка народила близнят з різним кольором шкіри

Їхня особливість у тому, що вони мають різний колір шкіри.

Про це розповідає Daily Mail.

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Біла мати, чий партнер наполовину ямайець, вражена народженням близнюків Айона і Азіру із зовсім різним відтінком шкіри. 29-річна Шантель Бротон стверджує, що її регулярно запитують, чи справді обидві дитини її. За словами жінки, близнюки не надто відрізнялися одне від одного під час народження, але через кілька тижнів колір шкіри Азіри ставав темнішим і темнішим.

Сама Шантель Бротон — представниця змішаної раси. По материнській лінії вона має дідуся з Нігерії. Батьки 29-річного батька хлопчика та дівчинки мають шотландське та ямайське походження.

Зараз братику і сестричці вже 4 місяці, вони мають різні характери і по-різному виглядають. Такі народження настільки рідкісні, що експерти генетики раніше оцінювали їх як один випадок на мільйон.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Євробачення-2016" Джамала записала новий трек з репером Freel, який отримав назву "Коли закінчаться війни". Артистка розповіла, як народилася ідея створення композиції.

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