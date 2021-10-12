У Великій Британії жінка не змогла потрапити до стоматолога і вирвала собі 11 зубів

У Великій Британії жінка не змогла потрапити до стоматолога і вирвала собі 11 зубів

Жінка не могла нормально жувати і відчувала постійний біль.

У Великій Британії жінка самостійно вирвала собі зуби через те, що зачинили безкоштовну стоматологічну клініку.

Про це повідомляє BBC.

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Даніель розповіла, що їй довелося вирвати собі 11 зубів за останні два роки після того, як зачинилася місцева клініка Національної служби охорони здоров'я.

"Ніякої допомоги не було. Наш стоматолог закрився шість років тому, і мені з дітьми більше немає до кого звернутися", - розповіла жінка.

Вона пояснила, що у неї була страховка національної служби, проте вона не змогла потрапити на безкоштовний прийом ні в яку іншу клініку в місті, скрізь пропонували тільки платні послуги.

Вона також додала, що проблеми із зубами почалися у неї в останні два роки. Жінка не могла нормально жувати і відчувала постійний біль.

Останніми роками багато стоматологів у Великій Британії відмовляються працювати в Національній службі охорони здоров'я і переходять до приватної практики. Вони пояснюють це необхідністю платити гідні зарплати співробітникам і вчасно оновлювати техніку. Серйозний удар по безкоштовній стоматології також завдала пандемія COVID-19.

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