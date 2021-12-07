У Великій Британії жоден хворий на новий COVID-штам "Омікрон" не потребував госпіталізації

У Великій Британії жоден хворий на новий COVID-штам "Омікрон" не потребував госпіталізації

Напередодні у США заявляли, що COVID-штам "Омікрон", ймовірно, є менш небезпечним за "Дельту".

У Великій Британії жоден із понад трьох сотень пацієнтів, хворих на новий штам COVID-19 "Омікрон", не потребував госпіталізації.

Відповідну заяву у понеділок, 6 грудня, озвучив британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, повідомляє The Guardian.

"Кількість підтверджених випадків захворювання у Великій Британії становить 336", - розповів очільник британського МОЗ у відповідь на запитання щодо поширення нового варіанта коронавірусу на території Сполученого Королівства.

За словами міністра охорони здоров'я, у декого з пацієнтів спостерігають безсимптомний перебіг захворювання, тоді як інші мають погане самопочуття. "Наскільки мені відомо, ніхто з них не був госпіталізований", - зауважив Саджид Джавід.

Напередодні головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Як відомо, "Омікрон" вже виявили в Європі. У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що цей штам коронавірусу дістанеться нашої країни через кілька тижнів.

У зв'язку із цим українців, які перебувають у державах, на території яких виявлено "Омікрон", після повернення зобов'язали пройти самоізоляцію.

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