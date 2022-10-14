У Великій Британії знайшли рештки 240 дорослих та дітей на місці колишнього універмагу

У Великій Британії експерти натрапили на рештки 240 дорослих та дітей на місці колишнього універмагу, що був розташований над 600-річним середньовічним монастирем.

Про це пише Daily Mail.

Кістки були вперше виявлені на цьому місці кілька місяців тому будівельниками, які робили фундамент проєкту реконструкції колишнього універмагу, який припинив працювати 2013 року.

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Проте експерти взялися до розкопок лише зараз, внаслідок чого виявили середньовічний чоловічий монастир віком 600 років. У цьому комплексі знайшли читальні зали, стайні та навіть лікарню.

Близько половини знайдених решток належать дітям, що, на думку експертів, вказує на їхній високий рівень смертності в той час. Щодо решти, на думку вчених, вони стали жертвами битви, оскільки мали травми голови, характерні для стріл або мушкетних куль.

Нагадаємо, в Аргентині під час археологічних розкопок експерти знайшли тіло 900-річної жінки.

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