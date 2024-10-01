У Британії розкрили випадок рабства: 16 осіб працювали в McDonald's та на заводах піти

У Британії викрили банду, що чотири роки експлуатувала 16 осіб із Чехії, змушуючи їх працювати в McDonald's та на фабриці з виробництва піти.

Про це повідомило видання BBC.

Ці люди, які належали до вразливих категорій населення, таких як безхатченки або ті, що страждали на наркозалежність, були обмануті обіцянками отримання хорошої роботи. Після того, як вони прибули до Британії, їхні паспорти були конфісковані, і вони стали жертвами залякування. В результаті цього жертви отримували тільки мінімальну заробітну плату, але більшість з цих грошей забирали члени банди.

Проживали ці люди в переповненому сараї, отримуючи всього декілька фунтів на день, при цьому працюючи від 70 до 100 годин на тиждень. Були зафіксовані випадки, коли вони працювали без перерви до 30 годин. Члени банди, які експлуатували цих людей, мали розкішні автомобілі, золоті прикраси та нерухомість, що підкреслює їхнє ненажерливе життя за рахунок праці жертв.

Експлуатація тривала до 2019 року, коли жертви змогли звернутися до правоохоронних органів. Хоча справу мали розглядати раніше, процес затягнувся через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, на Київщині 21-річна жінка продавала жінок віком від 17 до 35 років у сексуальне рабство за кордон, зокрема до Литви, ОАЕ та Монако.

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