У Великодньому посланні Папа Римський Франциск просив про вилиття "пасхального світла" на росіян

У неділю, 9 квітня, коли велика кількість християн у всьому світі святкує католицький Великдень, Папа Римський Франциск у традиційному посланні “Urbi et Orbi” попросив у Бога допомогти українському народу та вилити на російський народ “пасхальне світло”, тобто допомогти йому зрозуміти правду про війну, яку Росія принесла в Україну.

Текст послання опублікований агентством Vatican News.

“Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей”, - говорив 86-річний Папа Франциск перед стотисячною аудиторією, яка зібралася на великоднє богослужіння на площі святого Петра.

Голова католицької церкви, яка об’єднує понад 1 мільярд людей у всьому світі, звернувся також із проханням до Бога, щоб міжнародна спільнота спромоглася покласти кінець війні в Україні.

“Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю”, – йшлося у посланні.

Як і щороку на Великдень, Папа Франциск закликав до миру на Близькому Сході, що було особливо актуальним через недавнє насильство в Єрусалимі та транскордонні перестрілки за участю Ізраїлю, Лівану та Сирії.

“У цей день, Господи, ми довіряємо Тобі місто Єрусалим, першого свідка Твого Воскресіння. Я висловлюю глибоку стурбованість нападами цих останніх днів, які загрожують атмосфері довіри та взаємної поваги, на яку ми сподівалися, необхідно відновити діалог між ізраїльтянами та палестинцями, щоб мир панував у Святому Місті та в усьому регіоні», – сказав Папа Франциск.

У своєму Великодньому посланні Папа Франциск також згадав про нестабільність у Лівані, висловив надію, що “замучений народ Рохінджа” в М’янмі “зможе зустріти справедливість” і закликав до збільшення допомоги жертвам лютневих землетрусів, які забрали життя майже 56 000 людей у Туреччині та Сирії.

У частині промови, в якій він згадав про Нікарагуа, Папа попросив Бога згадати “про всіх тих, кому заважають вільно і публічно сповідувати свою віру”. Відносини між урядом і католицькою церквою в Нікарагуа глибоко напружені. Уряд, який призупинив дипломатичні відносини з Ватиканом, заборонив процесії просто неба під час Страсного тижня цього року.

У посланні “Urbi et Orbi” понтифік традиційно здійснює огляд конфліктів на нашій планеті.

Нагадаємо, напередодні нова спроба Ватикану “примирити” жертву та агресора, залучивши українського хлопця та російського підлітка до Хресного ходу, який відбувся ввечері 7 квітня, викликала осудливу реакцію українського МЗС.

Читайте також: