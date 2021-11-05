У Великій Британії чоловік загинув на робочому місці: його вбила роботизована рука

За словами прокурора, компанія недотримувалася основних функції безпеки.

В Гіпперхолмі (Велика Британія) і нженер з технічного обслуговування був задавлений на смерть роботизованою рукою. Трагедія сталася в приміщенні компанії Deco-Pak Limited 14 квітня 2017 року. Наразі триває судовий процес.

Про це пише Daily Mail.

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Як розповіли у суді, 48-річний чоловік Ендрю Тіббот намагався почистити датчик пакувальної машини, коли його придавило. Травми виявилися смертельні. Прокурор Аллан Комптон повідомив, що Тіббота знайшов його син. Незважаючи на прибуття парамедиків на місце події, він помер внаслідок події. Пан Комптон сказав, що двоє інших працівників підприємства також були травмовані роботизованою рукою. Один з них покинув фірму, назвавши умови праці небезпечними. За словами прокурора, компанія недотримувалася основних функції безпеки.

Під час засідання суду компанія Deco-Pak Limited відкинула звинувачення у ненавмисному вбивстві. Керівник компанії, 64-річний Майкл Холл з Елланда визнав порушення безпеки, але заперечує звинувачення у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість.

Суд визнав, що роботизована рука була потужним і небезпечним механізмом. Очікується, що судовий розгляд триватиме близько шести тижнів.

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