У Великій Британії біженці чекатимуть 20 років на постійний статус – делалі від МВС країни

Українці у Британіїї / © Pixabay

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд повідомила, що нові заходи у сфері міграції передбачають обов’язкове 20-річне очікування для тих, хто отримав притулок, перед подачею на постійне проживання.

Про це пише BBC.

«Я знаю, що незаконна міграція створює величезні розколи в нашій країні, і я вірю, що ми повинні діяти, якщо хочемо зберегти суспільну підтримку існування системи надання притулку», — зазначила Махмуд у програмі BBC Sunday with Laura Kuenssberg. Вона додала, що боротьба з незаконною міграцією є для неї «моральною місією».

За словами міністра, нові заходи також покликані усунути «несправедливі» умови, які дають деяким біженцям кращі привілеї, ніж громадянам Великої Британії. Зокрема, планується зробити надання житла та щотижневих допомог «дискреційними», а право на роботу для тих, хто може працювати, — обов’язковим для отримання підтримки.

Наразі статус біженця в Британії триватиме 20 років замість 5, а його перегляд планується кожні два з половиною роки. Особи, які використовують «безпечні та легальні маршрути», знаходять роботу та сприяють суспільству, зможуть подати заявку на постійне проживання раніше.

Запропонована модель натхненна системою Данії, де біженці отримують тимчасові дозволи на проживання та змушені повторно звертатися за притулком після закінчення строку.

Пропозиції Махмуд вже викликали критику з боку лейбористів, зокрема Клайва Льюїса, який застеріг, що данська модель нагадує «пункти розмов крайньої правиці». Водночас сама міністр підкреслила, що вона «дитина мігрантів» і боротьба з незаконною міграцією для неї — це моральне завдання.

Тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп відкинув план Махмуд, назвавши його «гімміками», а лідер Ліберальних демократів Ед Дейві закликав надати біженцям право на роботу, що, на його думку, було б «краще для економіки та для самих біженців».

Нова політика спрямована на те, щоб зробити Велику Британію менш привабливою для незаконних мігрантів і зменшити число перетинів на малих човнах та заяв на отримання притулку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Британія запровадила жорсткі правила для ILR, акцентуючи увагу на українцях, яким надано тимчасовий притулок.