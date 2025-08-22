У Великій Британії існує унікальне село, в якому немає жодного автомобіля: як воно виглядає (фото)

Село Кловеллі у Великій Британії / © Getty Images

На скелях Північного Девону у Великобританії розташоване унікальне рибальське село Кловеллі. У невеличкому поселенні товари перевозять на дерев’яних санях, а на брукованих вулицях, час від часу, з’являються осли.

Про це пише The Mirror.

Відвідувачі Кловеллі зауважують, що сучасний транспорт залишився далеко за вершиною пагорба.

Єдиний спосіб дістатися до села — дійти пішки, пішки, крутими брукованими вуличками, що звиваються між побіленими котеджами та врізаються у гавань.

Історія села Кловеллі

Історія Кловеллі починається з того, що раніше село належало королеві Англії, а з 1738 року ним керує родина Гемлін. Населення села на 2011 рік склало близько 443 людей.

До середини 19 століття Кловеллі був майже невідомий зовнішньому світу, адже знаходилося у приватній власності.

Село збереглося у тому вигляді, яке воно мало століття тому: кам’яні котеджі, зруйновані вулички, музеї та сади створюють унікальну атмосферу цього місця.

Аби туристи змогли потрапити у Кловеллі, їм необхідно придбати вхідний квиток — близько 9,50 (приблизно 526 гривень) фунтів стерлінгів для дорослих та 5,50 фунтів стерлінгів для дітей (приблизно 304 гривні) що допомагає підтримувати село, його музеї та сади, зберігаючи бруківку та будинки в ідеальному стані.

Чому у Кловеллі відсутні авто?

У цьому британському селі місцеві вирішили заборонити автомобілі. Таке рішення пояснюється з огляду на практичність: у поселення дороги занадто круті та вузькі для транспортних засобів.

Доставка товарів здійснюється на санчатах, які тягнуть власноруч до магазинів та будинків. Сміття вивозиться таким самим чином, що підтримує функціонування села, як це було протягом поколінь.

Сани були виготовлені місцевими жителями, тому були пристосовані для перевезення будь-яких речей.

Упродовж сотні років у Кловеллі осли заміняли робочих коней: вони возили рибу з гавані, перевозили будівельні матеріали та багаж відвідувачів.

Сьогодні цих тварин уже не використовують для перевезень, однак їх все ще можна зустріти у стайнях на вершині села.

Протягом року в Кловеллі також проходять тематичні морські фестивалі, а також різноманітні ярмарки.

Автомобільні експерти Show Plates World кажуть, що Кловеллі — це захопливий контраст із культурою Великої Британії, одержимою автомобілями.

«Британія завжди була країною в русі, але Кловеллі показує нам, що відбувається, коли автомобіль виключається з обстановки. Село процвітає завдяки традиціям і спільноті, доводячи, що життя без руху транспорту не просто можливе — воно може бути прекрасним», — зазначають експерти.

Кловеллі часто описують як одне з найкрасивіших сіл Британії. Його вирізняє не лише зовнішній вигляд, а й своєрідна атмосфера — відчуття виходу з сучасного світу у щось спокійне та чарівніше.

