У Великій Британії під магазином виявили понад 300 скелетів

У Великій Британії археологи розкопали під магазином 317 скелетів середньовічного періоду.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Моторошну знахідку виявили на місці колишнього універмагу Debenhams у Глостері, де наразі будується кампус Університету Глостера.

Розкопки здійснювалися організацією Cotswold Archaeology, яка раніше виявила у цьому районі ще 83 поховання римського періоду.

Крім людських останків, були виявлені різні предмети — тютюнову трубку та фрагменти пляшки, що дозволяють датувати знахідки пізнім Середньовіччям. Попередні дослідження зубів показали, що поховані дотримувалися раціону з високим вмістом цукру.

«Щоразу, коли працюємо в Глостері, ми робимо нові відкриття — це неймовірно важливе місце», — сказав керівник проєкту Кліфф Бейтман.

