У Великій Британії під магазином виявили понад 300 скелетів
Археологи здивовані знахідкою — наразі вони досліджують, кому вони могли належати.
У Великій Британії археологи розкопали під магазином 317 скелетів середньовічного періоду.
Про це повідомляє Popular Mechanics.
Моторошну знахідку виявили на місці колишнього універмагу Debenhams у Глостері, де наразі будується кампус Університету Глостера.
Розкопки здійснювалися організацією Cotswold Archaeology, яка раніше виявила у цьому районі ще 83 поховання римського періоду.
Крім людських останків, були виявлені різні предмети — тютюнову трубку та фрагменти пляшки, що дозволяють датувати знахідки пізнім Середньовіччям. Попередні дослідження зубів показали, що поховані дотримувалися раціону з високим вмістом цукру.
«Щоразу, коли працюємо в Глостері, ми робимо нові відкриття — це неймовірно важливе місце», — сказав керівник проєкту Кліфф Бейтман.
Нагадаємо, на північному сході Франції виявлено яму з десятками скелетів воїнів, які були жорстоко закатовані та понівечені понад 6000 років тому.