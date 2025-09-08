ТСН у соціальних мережах

У Великій Британії під магазином виявили понад 300 скелетів

Археологи здивовані знахідкою — наразі вони досліджують, кому вони могли належати.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Крім людських останків, були виявлені різні предмети

У Великій Британії археологи розкопали під магазином 317 скелетів середньовічного періоду.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Моторошну знахідку виявили на місці колишнього універмагу Debenhams у Глостері, де наразі будується кампус Університету Глостера.

Розкопки здійснювалися організацією Cotswold Archaeology, яка раніше виявила у цьому районі ще 83 поховання римського періоду.

Крім людських останків, були виявлені різні предмети — тютюнову трубку та фрагменти пляшки, що дозволяють датувати знахідки пізнім Середньовіччям. Попередні дослідження зубів показали, що поховані дотримувалися раціону з високим вмістом цукру.

«Щоразу, коли працюємо в Глостері, ми робимо нові відкриття — це неймовірно важливе місце», — сказав керівник проєкту Кліфф Бейтман.

Нагадаємо, на північному сході Франції виявлено яму з десятками скелетів воїнів, які були жорстоко закатовані та понівечені понад 6000 років тому.

