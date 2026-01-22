У Великій Британії прокоментували "Раду миру" Трампа: чи долучиться Лондон до ініціативи

Велика Британія / © Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що країна не стане підписивати угоду з новим “cоветом миру” президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

У прямому ефірі Купер зазначила: “Попереду величезна робота, і ми сьогодні не будемо серед підписантів. Це правовий договір, який порушує значно ширші питання. Ми також маємо занепокоєння щодо участі президента Путіна у мирних переговорах, адже поки що не бачимо доказів його прихильності миру в Україні”.

Раніше Володимир Путін підтвердив, що він отримав від Дональда Трампа запрошення до участі в Раді миру. Російський диктатор подякував президентові США за цю ініціативу, проте остаточну відповідь пообіцяв надати лише після консультацій з партнерами та аналізу пропозиції дипломатами.

Президент США Дональд Трамп запросив долучитися до Board of Peace – “Ради миру” лідерів різних країн, зокрема кремлівського голову Володимира Путіна, китайського очільника Сі Цзіньпіна, а також Угорщину, Білорусь та інші держави. Серед запрошених є і лідери Індії, Пакистану та Європейського Союзу. Заявлена мета “Ради” полягає у контролі наступного етапу плану Трампа щодо Сектору Гази. Проте статут ради не згадує безпосередньо Газу, а пропонує широке мандатне завдання для нової міжнародної організації, яка “прагне сприяти стабільності, відновити надійне й законне управління та забезпечити стійкий мир у регіонах, що постраждали або під загрозою конфлікту”.

Нагадаємо, Трамп планує в Давосі підписати угоду про створення Ради миру.