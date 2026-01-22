- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
У Великій Британії прокоментували "Раду миру" Трампа: чи долучиться Лондон до ініціативи
Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер заявила, що Лондон не стане підписантом нової “Ради миру” Дональда Трампа через участь президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє The Guardian.
У прямому ефірі Купер зазначила: “Попереду величезна робота, і ми сьогодні не будемо серед підписантів. Це правовий договір, який порушує значно ширші питання. Ми також маємо занепокоєння щодо участі президента Путіна у мирних переговорах, адже поки що не бачимо доказів його прихильності миру в Україні”.
Раніше Володимир Путін підтвердив, що він отримав від Дональда Трампа запрошення до участі в Раді миру. Російський диктатор подякував президентові США за цю ініціативу, проте остаточну відповідь пообіцяв надати лише після консультацій з партнерами та аналізу пропозиції дипломатами.
Президент США Дональд Трамп запросив долучитися до Board of Peace – “Ради миру” лідерів різних країн, зокрема кремлівського голову Володимира Путіна, китайського очільника Сі Цзіньпіна, а також Угорщину, Білорусь та інші держави. Серед запрошених є і лідери Індії, Пакистану та Європейського Союзу. Заявлена мета “Ради” полягає у контролі наступного етапу плану Трампа щодо Сектору Гази. Проте статут ради не згадує безпосередньо Газу, а пропонує широке мандатне завдання для нової міжнародної організації, яка “прагне сприяти стабільності, відновити надійне й законне управління та забезпечити стійкий мир у регіонах, що постраждали або під загрозою конфлікту”.
Нагадаємо, Трамп планує в Давосі підписати угоду про створення Ради миру.