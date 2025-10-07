Школярку відсторонили від занять через аксесуар: подробиці

Школярка Велика Бриатнія

У Великій Британії 13-річну школярку відсторонили від навчання на чотири дні після порушення «абсурдного» правила щодо форми. Так, вона носила прозорі ретейнери у вухах.

Про це пише Mirror.

Мати школярки обурена

Як зазначається, 13-річна Ізобелла Доусон носила «невидимі» сережки, щоб приховати свій пірсинг. Вона визнала, що порушила правило «без прикрас». Однак її 42-річна мама Рейчел сказала, що ретейнери були ледь помітними та широко рекламуються як «маскування» пірсингу. Жінка отримала дзвінок зі школи, в якому повідомили, що Ізобеллу відсторонять, оскільки вона відмовилася знімати їх або проходити ізоляцію. Спочатку підлітка відсторонили на два дні, але згодом продовжили обмеження.

«Я була в люті. Я не з батьків, які вірять у порушення правил. Якщо я можу виправдати правило, то я абсолютно згодна сказати Іззі, що робити, але якщо я не можу пояснити їй правило, а вчитель не може пояснити правило мені, то правило неправильне. Вона носила ці прозорі пластикові ретейнери, щоб дотримуватися правил, а тепер вона припинила навчання», — сказала сьогодні Рейчел з Танкерслі, Південний Йоркшир.

Політика школи щодо форми говорить, що «ювелірні вироби не можна носити. Наручний годинник — єдиний дозволений виняток (не смарт-годинник)». Рейчел, однак, вважає, що школа стала суворішою щодо дотримання правил без жодного попередження.

«Коли я запитала, чому вона не може їх носити, вони сказали мені, що це „просто правила“. Я сказала: „То її відсторонено, бо я не згодна з правилом?“, і вони не змогли мені пояснити. Я дізналася, що понад 90 учнів за останні кілька днів або були ізольовані, або відсторонені за те саме».

Академія Кірка Балка підтвердила, що Ізобеллу було відсторонено за відмову виконати їхнє «обґрунтоване прохання» зняти сережки. Мати звернулася зі скаргою.

«Іззі не носить прикрас. Це прозорі пластикові ретейнери, які вона вставила замість прикрас, щоб допомогти їй дотримуватися правил. Вона вчинила відповідально. Я зла і витратила на це стільки часу. Іззі пропустила чотири дні навчання через носіння прозорих пластикових ретейнерів, бо вважала, що робить правильно, і я вважала, що вона робить правильно», — завершила жінка.

Коментар представників освіти

Речник Північного освітнього фонду сказав, що там «зосереджуються на добробуті учнів, високих стандартах та відмінних академічних результатах».

«Уніформа відіграє ключову роль у встановленні чітких очікувань та підтримці спокійного, впорядкованого середовища, де учні готові навчатися та досягати успіху. За жодних обставин учнів ніколи не відсторонюють від навчання чи виключають лише за носіння ювелірних виробів чи подібних предметів. Як і багато шкіл країни, Кірк Балк має чітку політику щодо форми, і учням не дозволяється носити ювелірні вироби», — зазначив він.

Мовляв, коли учні відвідують школу з ювелірними виробами, їх просто просять зняти їх, і переважна виконує це прохання. Однак, якщо учень відмовляється, можуть бути застосовані подальші санкції. Додається, що жодна школа не може ефективно функціонувати, якщо учням дозволено ігнорувати правила.

«Коли повідомляється, особливо в соціальних мережах, що дитину відсторонили від навчання „за носіння сережок“, це просто неправда. Будь-яке покарання виникає з відмови виконати обґрунтоване прохання, а не з самого предмета», — додав він.

Раніше у Великій Британії школярку відсторонили від занять через порушення правил школи. Так, колір її волосся не відповідав політиці навчального закладу.

13-річну доньку Лідії Бомонт, Каллію, відправили додому з середньої школи Ллісверрі в Ньюпорті, Уельс. Річ у тім, що вона з’явилася у навчальному закладі з приглушеними рожевими та фіолетовими відтінками волосся. За лічені хвилини персонал школи сказав їй, що вона порушила шкільні правила.

Дівчинку «попросили» навчатися окремо до моменту, коли її волосся не поверне натуральний колір.