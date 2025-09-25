Школярку вигнали з класу через колір волосся: мати дівчинки обурена

У США школярку вигнали з уроків через колір волосся

У Великій Британії 13-річну дівчинку, яка пофарбувалася у фіолетовий колір, вигнали з класу. Мовляв, це суперечить політиці школи.

Про це повідомляє Mirror.

Деталі інциденту з кольором волосся у школі

13-річну доньку Лідії Бомонт, Каллію, відправили додому з середньої школи Ллісверрі в Ньюпорті, Уельс, після того, як у понеділок вранці з’явилася з приглушеними рожевими та фіолетовими відтінками у волоссі. За лічені хвилини персонал школи сказав їй, що вона порушила шкільні правила. Дівчинці змусили навчатися окремо, поки її волосся не буде пофарбоване до початкового кольору. Мати каже, що відтоді її дочка не може повернутися до класу. Речник школи заявив, що її «політика чітко вказує: волосся має бути натурального кольору».

«У мене ніколи не було проблем зі школою. Я завжди за них заступалася. Каллія така хороша дитина. Вона ніколи не потрапляла в біду, не носить спідниць (занадто коротких), не має макіяжу, накладних вій чи штучної засмаги. Вона щодня рано приходить до школи, шаноблива, ввічлива та допомагає всім. Її неодноразово обирали в минулому для участі в екскурсіях та семінарах, щоб представляти школу, завдяки її гарній поведінці, проте її відправляли в окрему кімнату через колір волосся», — розповіла мати Лідія.

Жінка наголошує, що колір волосся жодним чином не впливає на її навчання. І вона точно не заслуговує на те, щоб «її запхали в окрему кімнату», поки вона не перефарбується. Школярка, до прикладу, не використала нецензурне слово чи не зганьбила перед цілим класом підлітків.

Лідія вважає, що інцидент зайшов надто далеко, тож вона зустрінеться зі старшим персоналом школи. На її думку, вони мають зосередитися на важливіших речах, що відбуваються в цій школі, а не на кольорі волосся дитини.

Коментар школи

Речник середньої школи Ллісверрі сказав, що рожево-фіолетове волосся не відповідає її політиці.

«Наша політика чітко вказує, що волосся має бути натурального кольору; такі кольори, як рожевий, блакитний та фіолетовий, заборонені. Ці рекомендації запроваджено для сприяння позитивному навчальному середовищу та забезпечення послідовності й благополуччя для всіх учнів. Усі батьки та опікуни ознайомлені з нашими правилами», — висловилися у школі.

Там зауважили, що дитину буцімто не розміщували в ізоляції, а пересадили в нашу кімнату для інклюзії разом з іншими учнями.

«Відповідно до політики ради, учнів, які порушують політику щодо шкільної форми, розміщують у кімнаті для інклюзії. З ними розмовляє член шкільної команди з питань добробуту, а батькам зв’язуються, щоб пояснити, що сталося», — завершили у школі.

Раніше в одній зі шкіл Британії спалахнув скандал через одяг. Так, спідниця учениці 8 класу була на 2 сантиметри коротшою за чітко визначену норму. Мати дівчинки дізналася про ситуацію і забрала її з навчального закладу.

34-річна Кола Гленні розповіла, що її дочка Перл була шокована через жорстку перевірку довжини спідниць дівчат.

«Вони помістили її в ізолятор, тому що її спідниця була занадто короткою, і в цей час їй не дозволяли їсти та пити. Це було жахливо. Вона досить впевнена в собі дівчина, тому я ніколи не отримую від неї таких дзвінків. Вона була в істериці, я не могла розібрати, що вона говорить, тому запанікувала», — розповіла мати дівчинки.