У Великій Британії українських учнів-біженців змушують складати іспити з російської мови
Відсутність українського GCSE змушує учнів обирати не, те, що вони знають, деякі плачуть під час підготовки до іспиту.
Українські учні, що навчаються у Великій Британії, опинилися у складній ситуації: через відсутність шкільного іспиту з української мови їм пропонують складати екзамен із російської, що спричиняє сильний психологічний дискомфорт.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Учениця Люба, яка переїхала до Британії у 2022 році та вже наступного року мала складати обов’язковий GCSE, розповіла про свій досвід: «Пам’ятаю, мене попросили говорити російською на якомусь занятті, і я просто почала плакати, бо не могла видавити з себе нічого. Я дуже стресувала, нервувала, і мені це було неприємно».
Іспит складався з аудіювання, читання, письма та усної частини. Хоча вчителька підтримувала Любу, говорити російською було надзвичайно важко. Ще двоє українських учнів у школі склали цей предмет, бо він допомагав підняти загальний бал, проте більшість учнів хотіли мати вибір української мови.
Викладачка Інна Григорович зазначила: «До 1995 року іспит з української у Великій Британії існував, але через малу кількість дітей його скасували. Тепер українські учні стикаються зі стресом — інколи школи прямо схиляють їх до складання російської, аби покращити статистику успішності. Дехто твердо відмовляється, але навіть пропозиція скласти російську для них травматична».
Наразі українська громада працює над відновленням іспиту з української мови. Ініціативу підтримали парламент Великої Британії, Міністерство освіти України, МЗС та посольство. Остаточне рішення належить організації AQA, яка розглядає звернення.
Григорович додала: «Діти, які мають тимчасовий захист, повернуться додому, тому їм потрібно зберегти свою ідентичність і мову, інакше після повернення доведеться знову долати освітні втрати».
Українська громада пропонує проводити іспити на базі суботніх і недільних шкіл, залучаючи українських учителів як інструкторів, оскільки ресурс вже є.
