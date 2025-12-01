ТСН у соціальних мережах

У Великій Британії українських учнів-біженців змушують складати іспити з російської мови

Відсутність українського GCSE змушує учнів обирати не, те, що вони знають, деякі плачуть під час підготовки до іспиту.

Наталія Магдик
Навчання

Навчання / © Pixabay

Українські учні, що навчаються у Великій Британії, опинилися у складній ситуації: через відсутність шкільного іспиту з української мови їм пропонують складати екзамен із російської, що спричиняє сильний психологічний дискомфорт.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Учениця Люба, яка переїхала до Британії у 2022 році та вже наступного року мала складати обов’язковий GCSE, розповіла про свій досвід: «Пам’ятаю, мене попросили говорити російською на якомусь занятті, і я просто почала плакати, бо не могла видавити з себе нічого. Я дуже стресувала, нервувала, і мені це було неприємно».

Іспит складався з аудіювання, читання, письма та усної частини. Хоча вчителька підтримувала Любу, говорити російською було надзвичайно важко. Ще двоє українських учнів у школі склали цей предмет, бо він допомагав підняти загальний бал, проте більшість учнів хотіли мати вибір української мови.

Викладачка Інна Григорович зазначила: «До 1995 року іспит з української у Великій Британії існував, але через малу кількість дітей його скасували. Тепер українські учні стикаються зі стресом — інколи школи прямо схиляють їх до складання російської, аби покращити статистику успішності. Дехто твердо відмовляється, але навіть пропозиція скласти російську для них травматична».

Наразі українська громада працює над відновленням іспиту з української мови. Ініціативу підтримали парламент Великої Британії, Міністерство освіти України, МЗС та посольство. Остаточне рішення належить організації AQA, яка розглядає звернення.

Григорович додала: «Діти, які мають тимчасовий захист, повернуться додому, тому їм потрібно зберегти свою ідентичність і мову, інакше після повернення доведеться знову долати освітні втрати».

Українська громада пропонує проводити іспити на базі суботніх і недільних шкіл, залучаючи українських учителів як інструкторів, оскільки ресурс вже є.

