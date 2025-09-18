ТСН у соціальних мережах

311
2 хв

У Великій Британії затримали російських шпигунів: що про них відомо

Розкрито російську шпигунську мережу в Ессексі

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Російські шпигуни

Контртерористична поліція в Ессексі заарештувала трьох людей за підозрою у сприянні російській розвідці. Поліція попереджає про зростаючу тенденцію вербування громадян Великої Британії як посередників ворожими державами.

Про це повідомляє Financial Time.

Як повідомила столична поліція, 41-річного чоловіка та 35-річну жінку затримали в одному будинку, а 46-річного чоловіка — за іншою адресою в тому ж місті. Всіх трьох доправили до Лондона на допит, а згодом відпустили під заставу.

Затриманих підозрюють у «сприянні іноземній розвідці», що може каратися позбавленням волі на термін до 14 років.

Зростання загрози з боку іноземних держав

Командувач Домінік Мерфі, керівник Контртерористичного командування Столичної поліції, зазначив, що цей випадок демонструє зростаючу тенденцію: ворожі держави все частіше вербують громадян Великої Британії.

Мерфі також навів інший приклад, коли двох чоловіків звинуватили у підпалі складу в березні 2024 року, який був пов’язаний з Україною. Вони співпрацювали з російською воєнізованою групою «Вагнера» і стали першими, кого судили за новим Законом про національну безпеку.

«Будь-хто, хто може спокуситися на злочинну діяльність від імені іноземної держави тут, у Великій Британії, повинен ще раз подумати», — застеріг Мерфі, підкресливши, що ці арешти не пов’язані з розслідуванням підпалу.

Наразі розслідування триває, а офіцери провели обшуки в будинках затриманих. Ці події відбуваються на тлі посиленої уваги до російської розвідувальної діяльності в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими й пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які становлять основу демографічної піраміди. Згідно з закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на росії, кількість населення держави-агресора в найближчі 50 років може скоротитися щонайменше на 25%

Вторгнення російських безпілотників до Польщі було небезпечною ескалацією з боку Кремля, але це далеко не перший випадок, коли росіяни вчиняють агресію проти члена НАТО. У британському виданні нагадали, що після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російська розвідка з надзвичайною зухвалістю проводила гібридні воєнні операції проти Заходу.

Наступна публікація

