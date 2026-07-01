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У Венесуелі після потужних землетрусів зруйновано майже 59 тисяч будівель — The Guardian

Унаслідок серії руйнівних землетрусів у Венесуелі знищено або серйозно пошкоджено понад 58 тисяч будівель, а кількість жертв продовжує зростати.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Землетрус у Венесуелі

Землетрус у Венесуелі / © Associated Press

Унаслідок серії руйнівних землетрусів у Венесуелі знищено або серйозно пошкоджено понад 58 тисяч будівель, а кількість жертв продовжує зростати.

За даними британського видання The Guardian, попередній аналіз супутникових знімків, проведений експертами NASA та Oregon State University, показав, що після двох потужних землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 у країні могли бути зруйновані або серйозно пошкоджені приблизно 58 870 будівель.

Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра, зокрема прибережне місто Каррабальєда, де рятувальники досі розбирають завали у пошуках тих, хто вижив. За останніми оцінками, стихія забрала життя щонайменше 1943 людей, понад 10 тисяч осіб отримали поранення, ще десятки тисяч вважаються зниклими безвісти.

Гуманітарної допомоги можуть потребувати до 6,8 мільйона людей. Крім руйнувань, у країні зростає ризик спалахів інфекційних захворювань через нестачу чистої води, перевантажені лікарні та проблеми із санітарією.

До рятувальної операції вже долучилися десятки міжнародних команд, однак місцеві мешканці скаржаться на повільне надходження допомоги та критичну нестачу ресурсів.

Нагадаємо, що кількість загиблих шалено зростає, під завалами досі шукають людей

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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