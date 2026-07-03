У Венесуелі сталося диво: чоловіка дістали живим з-під завалів через вісім днів після нищівного землетрусу

Венесуела / © AP

Реклама

У Венесуелі рятувальники здійснили майже неймовірне — з-під завалів будівлі вдалося врятувати чоловіка, який провів під уламками вісім днів після потужного подвійного землетрусу, що забрав тисячі життів.

Про це пише CNN.

43-річного охоронця Ернана Альберто Гіля Флореса витягнули живим із підвалу зруйнованого торгового центру Galerías Playa Grande у прибережному штаті Ла-Гуайра. Чоловік перебував під завалами від 24 червня, коли країну сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5.

Реклама

Рятувальна операція тривала понад 100 годин і проходила у надзвичайно складних умовах — через нестабільні конструкції, сильні дощі та повторні поштовхи. До неї долучилися команди з кількох країн, зокрема США, Чилі, Коста-Рики, Португалії, Мексики та Сальвадору.

За словами рятувальників, чоловік вижив завдяки невеликій повітряній кишені, яка утворилася всередині його охоронної кабіни. Через вузькі отвори йому передавали воду та їжу, поки команди поступово розбирали бетонні конструкції.

Коли Ернана винесли на ношах, рятувальники та очевидці зустріли це оплесками. Його порятунок уже називають символом надії на тлі масштабної катастрофи, яка, за останніми даними, забрала понад 2200 життів.

Нагадаємо, що кількість загиблих шалено зростає, під завалами досі шукають людей

Реклама

Новини партнерів