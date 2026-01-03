У Венесуелі вимагають від США негайних доказів, що Мадуро та його дружина живі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

Уряд Венесуели не має інформації про місцеперебування президента Ніколаса Мадуро.

Про це заявила віцепрезидентка країни Делсі Родрігес, повідомляє Clash Report.

Вона також вимагала негайних «доказів життя» Мадуро та першої леді Сілії Флорес, наголосивши на необхідності підтвердження їхньої безпеки.

«Ми вимагаємо доказів того, що президент Мадуро та його дружина живі, і покладаємо відповідальність за їхню безпеку на Вашингтон», — заявив генеральний прокурор Венесуели.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Ніколас Мадуро разом із дружиною був затриманий та вивезений з Венесуели. За його словами, США успішно провели масштабну операцію у країні, виконану разом із американськими правоохоронцями.

Пізніше стало відомо, що США заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро для суду на території Америки.

У мережі з’являлись перші фото та відео начебто з Мадуро та його начебто звернення, але наразі офіційної інформації немає.