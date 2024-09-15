У Венесуелі затримали іноземців за підозрою у спробі вбивства президента країни

У Колумбії затримали трьох американців, двох іспанців і громадянина Чехії. Їх підозрюють у змові з метою вбивства президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомило видання АР.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабелло стверджує, що затримані нібито були частиною змови ЦРУ. Він також продемонстрував гвинтівки, які, за його словами, були конфісковані у деяких з арештованих.

Серед затриманих є американський військовий моряк Вілберт Джозеф Кастаньеда Гомес, якого Кабелло описав як морського котика, що служив в Афганістані, Іраку та Колумбії. Посольство Іспанії в Венесуелі не відповіло на запити щодо своїх громадян. Державний департамент США підтвердив затримання одного американського військовослужбовця і висловив сумнів у будь-якому зв'язку США з цією змовою, наголосивши на підтримці демократичного вирішення кризи в Венесуелі.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що Різдво в країні цього року розпочнеться 1 жовтня.

Читайте також: