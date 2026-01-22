У Венесуелі звільнили трьох українців, яких утримували незаконно

Громадяни України, яких незаконно утримували у Венесуелі / © Андрій Сибіга

Реклама

Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, нарешті звільнено. Наразі вони перебувають у безпеці та прямують до своїх родин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнено. Наразі вони перебувають у безпеці та прямують до возз’єднання зі своїми родинами», — йдеться в дописі очільника українського МЗС.

Реклама

Він уточнив, що звільнити громадян вдалося завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів, за підтримки США та партнерів з Європи.

Сибіга подякував усім, хто долучився до звільнення українців.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку й захист своєї держави», — додав міністр.

До слова, після операції США у Венесуелі із захопленням тамтешнього диктатора Ніколаса Мадуро Сибіга зробив заяву. За його словами, Україна не визнає легітимність режиму Мадуро через фальсифікацію виборів, насильство та знищення демократії. Він наголосив, що венесуельський диктатор порушив усі принципи міжнародного права, тому Київ підтримує право народу країни на вільне життя без тортур і гноблення, надаючи пріоритет інтересам громадян і людській гідності.