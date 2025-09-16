У Венеції оштрафували і вигнали з міста туристів: що вони накоїли

Венеція / © Pixabay

Пара туристів із Великої Британії була оштрафована та виселена з Венеції після того, як їх застали під час купання у Гранд-каналі, повідомила міська поліція.

Про це пише видання CNN.

Інцидент стався біля мосту Академії неподалік площі Святого Марка. 35-річний британець і його 25-річна подруга з Румунії зайшли у воду, після чого гондольєри з кіоску Rio San Vidal викликали поліцію. Правоохоронці вивели порушників з каналу.

За рішенням влади, кожному з туристів призначено штраф у розмірі €450 та заборону на перебування у Венеції протягом 48 годин. Як уточнила поліція, це вже 1136-й випадок виселення іноземних відвідувачів із міста від початку року за «недостойну поведінку».

«Дякую гондольєрам за своєчасне повідомлення. Венецію необхідно захищати від тих, хто її не поважає», — заявила радниця з питань безпеки міста Елізабетта Песке.

Місцева влада нагадала, що купання у каналах Венеції суворо заборонене через інтенсивний рух човнів і сумнівний стан води. За даними муніципалітету, лише близько 10 випадків цьогорічних виселень пов’язані саме з купанням у каналах.

Раніше влада міста неодноразово вживала подібних заходів: зокрема, в липні 2024 року австралієць був оштрафований за стрибок із мосту Ріальто, а 2022-го німецький турист — за серфінг у каналі.

У відповідь на зростання кількості порушень, пов’язаних із масовим туризмом, Венеція запровадила низку обмежень: плату за вхід для одноденних відвідувачів, заборону на великі туристичні групи, використання гучномовців та інші заходи для збереження історичного центру.

