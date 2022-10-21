У виборах прем'єр-міністра Великої Британії зможуть взяти участь лише три кандидати

Подати заявку для участі у виборах голови Консервативної партії та відповідно прем'єр-міністра Великої Британії можна буде до понеділка, 24 жовтня.

Для участі у виборах на посаду голови Консервативної партії, який очолить уряд Великої Британії кандидати повинні отримати підтримку як мінімум сотні інших депутатів. Оскільки в парламенті консерватори займають 357 місць, максимально у виборах можуть взяти участь лише три особи.

Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на заяву британського політика-консерватора, голови так званого “комітету 1922 року” сер Грема Бреді.

Подати заявку на участь у виборах претенденти зможуть до 14:00 у понеділок, 24 жовтня. Для цього необхідно мати щонайменше 100 номінацій від депутатів-консерваторів.

Якщо тільки один кандидат отримає таку підтримку, він автоматично стане новим прем'єр-міністром. Якщо претендентів буде більше, відбудеться голосування серед депутатів.

У разі, якщо голосування серед депутатів не виявить переможця, пройде онлайн-голосування серед усіх членів партії.

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Усі стадії виборів повинні завершитися до 28 жовтня.

Британські ЗМІ зазначають, що з найбільшою ймовірністю поріг у 100 номінацій зможуть подолати колишній глава Мінфіну та суперник Ліз Трасс на попередніх виборах Ріші Сунак та лідер палати громад Пенні Мордонт. Третім кандидатом може стати колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон.

При цьому жоден із ймовірних кандидатів поки що не підтвердив намір брати участь у виборах.

Нагадаємо, недавнє опитування серед членів Консервативної партії Британії показує, що фаворитом серед претендентів на місце Ліз Трасс виявився експрем’єр Борис Джонсон.

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