У Відні посилюють заходи безпеки – можливі терористичні акти у церквах

У Відні – столиці Австрії, посилять патрулювання та кількість правоохоронців на вулицях міста через можливі терористичні акти ісламістів у церквах.

Про це пише SkyNews.

Представники поліції у Відні підтвердили, що на вулицях столиці буде більше озброєних поліцейських після того, як розвідка припустила, що ісламісти планували терористичний напад на церкви.

"Існує неспецифічна загроза нападу на церкви", - написала у Twitter поліція австрійської столиці.

"Якщо існуватиме конкретна небезпека для населення в конкретному місці, поліція Відня негайно попередить про це всіма доступними каналами", - наголосили в поліції.

Розвідка Австрії отримала інформацію про те, що "планується напад з ісламістським мотивом".

"Озброєні поліцейські в бронежилетах і шоломах будуть більш помітними, а також перевірятимуть дорожній рух", - повідомив речник поліції.

Речник Віденської архиєпархії сказав, що церкви залишатимуться відкритими "поки що", оскільки поліція повідомила їм, що це "загальна загроза" і "безпосередньої небезпеки для католиків немає".

Нагадаємо, у Німеччині чоловік взяв у заручники людей в аптеці, поліція штурмом затримала зловмисника.

Читайте також: