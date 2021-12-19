У Відні тисячі людей запалили свічки у пам'ять про жертв коронавірусу: фото, відео

У Відні тисячі людей запалили свічки у пам'ять про жертв коронавірусу: фото, відео

Пам'ять про жертв коронавірусу також вшанували хвилиною мовчання.

В Австрії в неділю, 19 грудня, тисячі жителів Відня взяли участь в акції "Море вогнів", вшанувавши пам'ять понад 13 тисяч австрійців, які померли внаслідок пандемії COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в заході взяли участь понад 30 тисяч людей, які влаштували ланцюжок і запалили понад 13 тисяч свічок (по одній на кожного померлого). Пам'ять про жертв коронавірусу також вшанували хвилиною мовчання.

Ті, хто не зміг взяти участь в акції, приєдналися до інціативи дистанційно та запалили свічку на підвіконні, поділившись цим у соцмережах із гештегом #YesWeCare.

У такий спосіб мешканці бельгійської столиці, зокрема, продемонстрували солідарність з медичними працівниками.

Thanks to the heroes of the front lines... Thousands Candles in the night - a sea of lights in Vienna - Memory... 13.462 deaths... #yeswecare #lichtermeer #vienna pic.twitter.com/JzFfktrytO — Anita Kattinger (@AnitaKattinger) December 19, 2021

Зауважимо, що в суботу в країні відбулися чергові протести проти карантинних обмежень, запроваджених урядом для боротьи з COVID-19, а також проти обов'язкової вакцинації.

Тим часом тисячі мирних демонстрантів втретє вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти жорстких обмежень, запроваджених урядом на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.