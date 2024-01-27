У Відні виявили втрачену картину Густава Клімта: її вартість шокує

У Відні виявили картину австрійського художника Ґустава Клімта "Портрет фройляйн Лізер", яку вважали втраченою майже 100 років. Її вартість оцінюють у понад 50 мільйонів євро.

Про це пише BBC.

Картина належала єврейській родині в Австрії, на публіці її бачили востаннє 1925 року. Що було з нею далі — невідомо, однак від 1960-х років "Портретом фройляйн Лізер" володіла сім’я нинішніх власників.

Існування портрета задокументовано в каталогах картин Густава Клімта, але про нього експерти знали лише за чорно-білою фотографією. Тепер вперше всі можуть побачити яскраві кольори творіння австрійського художника в пізні роки його творчості.

На портреті зображена, найімовірніше, дочка промислового магната Адольфа Лізера Маргарет Констанс або ж інші його дочки. Сімʼя Лізер належала до кола заможного вищого класу віденського суспільства, серед якого Клімт знаходив своїх покровителів і клієнтів.

Аукціонний дім Im Kinsky оцінив вартість портрета в понад $54 мільйони і назвав те, що її віднайшли, сенсацією.

Портерт зʼявиться на аукціоні 24 квітня від імені власників і правонаступників родини Лізер.

Нагадаємо, в Італії на міжнародній конференції в місті Пергола експерти заявили, що знайшли нову картину художника Рафаеля Санті.

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