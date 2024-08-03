У відомому на весь світ університеті Гарвард змінилася влада: хто новий директор

В Гарвардському університеті призначили нового директора після відставки попередньої очільниці Клодін Гей, яку звинувачували в антисемітизмі та плагіаті. Цю посаду посів Алан Гарбер.

Про це повідомило видання The New York Times.

69-річний Алан Гарбер обіймав посаду проректора Гарвардського університету протягом останніх 12 років. Після відставки Клодін Гей, першої темношкірої очільниці університету, він тимчасово виконував обов'язки президента.

Гарбер пов'язаний з Гарвардом вже понад півстоліття, адже він став студентом університету в 1973 році. Згодом він здобув три ступені в цьому закладі: бакалавра, магістра та доктора економічних наук. Окрім цього, Алан Гарбер має медичну освіту Стенфордського університету, США.

Під час тимчасового керівництва університетом Гарбер досягнув угод щодо завершення пропалестинських протестів на території закладу. Проте, він продовжив суперечки з Конгресом США щодо розслідування випадків антисемітизму та мав справу зі страйками, пов'язаними з початком навчального року.

Нгадаємо, Гарвардський університет, найстаріший з університетів США, був заснований 8 вересня 1636 року. Він отримав свою назву на честь англійського місіонера і філантропа Джона Гарварда, який залишив частину своїх статків на підтримку закладу. Хоча Гарвард ніколи офіційно не був пов'язаний з церквою, основною метою навчання в коледжі було підготовка унітарного і конгрегаціоналістського духовенства. Поступово університет розширив свою діяльність і став визнаним науковим центром, що забезпечує високий рівень освіти в різних областях знання.

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