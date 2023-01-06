У відомстві Лаврова “докурилися”: в будівлі МЗС РФ у Москві виникла пожежа (відео)

Офіційна речниця російського зовнішньополітичного відомства заперечує інформацію про те, що загоряння сталося в робочих приміщеннях.

У п’ятницю, 6 січня, в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних справ РФ у Москві сталося загоряння. За попередньою інформацією, причиною пожежі було закорочення на елетрощиті.

Про це написала в своєму Telegram-каналі офіційна речниця відомства Лаврова Марія Захарова.

"В одному з корпусів будівлі МЗС у технічному приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Можлива причина – закорочення", – написала вона.

Інцидент стався на Смоленській-Сінній площі, будинок 30, будівля 2. Площа пожежі склала 2 квадратні метри.

Захарова заперечила інформацію про те, що загоряння сталося в робочих приміщеннях. Мовляв, йдеться лише про підвальні приміщення.

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На місці події працювали рятувальники МНС Росії.

Нагадаємо, в неділю, 1 січня, в центрі Москви спалахнув триповерховий ресторан "Тарас Бульба". Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій.

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