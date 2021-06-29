У відповідь на санкції проти режиму Лукашенка: у Білорусі заявили про розрив відносин із ЄС

Країна призупиняє членство в "Східному партнерстві".
Про розрив відносин із ЄС – заявили у Білорусі. Пояснили це останніми економічними санкціям проти режиму Лукашенка.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Зазначається, що напередодні до білоруського МЗС викликали керівника представництва ЄС у Мінську. Йому повідомили, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" - це ініціатива Євросоюзу для сусідніх країн, зокрема й України.
Також у тамтешньому МЗС заявили, що розривають угоду з ЄС про взаємне повернення нелегальних мігрантів. А ще - відкликають представника Білорусі при ЄС для консультацій.
Крім того, Білорусь заборонила в’їзд усім причетним до санкцій європейським посадовцям. Їх запровадили через арешт журналіста Романа Протасевича місяць тому.
Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака.
Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.