У відповідь на санкції проти режиму Лукашенка: у Білорусі заявили про розрив відносин із ЄС

У відповідь на санкції проти режиму Лукашенка: у Білорусі заявили про розрив відносин із ЄС

Країна призупиняє членство в "Східному партнерстві".

Про розрив відносин із ЄС – заявили у Білорусі. Пояснили це останніми економічними санкціям проти режиму Лукашенка.

Також читайте Провести нові вибори та звільнити політв'язнів: Рада ЄС звернулася до влади Білорусі

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що напередодні до білоруського МЗС викликали керівника представництва ЄС у Мінську. Йому повідомили, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" - це ініціатива Євросоюзу для сусідніх країн, зокрема й України.

Також у тамтешньому МЗС заявили, що розривають угоду з ЄС про взаємне повернення нелегальних мігрантів. А ще - відкликають представника Білорусі при ЄС для консультацій.

Крім того, Білорусь заборонила в’їзд усім причетним до санкцій європейським посадовцям. Їх запровадили через арешт журналіста Романа Протасевича місяць тому.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Новини світу: у Білорусі заявили про розрив відносин із ЄС

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання