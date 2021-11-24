"У вигляді порошку через ніс": Путін ревакцинувався від коронавірусу подвійною вакциною

"У вигляді порошку через ніс": Путін ревакцинувався від коронавірусу подвійною вакциною

За словами російського президента, жодних особливих відчуттів після цього не було.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ревакцинувався від коронавірусу подвійною вакциною, другу дозу якої прийняв у вигляді порошку через ніс.

Про це він розповів під час наради із членами російського уряду.

"Спочатку зробив це у вигляді уколу, а наступного дня, після розмови з Денисом Юрійовичем (заступник голови центру ім. Гамалеї з наукової роботи Денис Логунов) він же сам, до речі, мені зробив і другу частину цієї процедури, а саме цей порошок. Це просто той же шприц, тільки замість рідкої субстанції він набрав порошок, попросив вдихнути глибоко на рахунок три", - зазначив він.

Путин – о своей ревакцинации: Титры защитные опустились, и рекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад. Сначала в виде укола, а на следующий день в назальной форме. Это тот же шприц, только вместо жидкости порошок. Никаких ощущений, посидел и пошел. pic.twitter.com/IaW9g6Xh1R — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2021

Російський президент додав, що жодних особливих відчуттів після цього не було.

"П'ятнадцять хвилин я потім посидів, і все на цьому закінчилося. Жодних відчуттів, чесно кажучи, у мене не було. Просто нічого", — зазначив Путін.

Нагадаємо:

Путін повідомляв, що вакцинувався уперше 23 березня. Процедура була не публічною і спершу Путін не уточнював, яким саме препаратом вакцинувався. Згодом сказав, що вакцинувався російським "Супутником V".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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