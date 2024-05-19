У виконавця замаху на Фіцо могли бути спільники: слідчі виявили підозрілий нюанс

Після затримання підозрюваного відбулася дивна активність в його акаунті в соцмережі, внаслідок якої зникла його переписка.

У розслідуванні спроби вбивства прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відбулися кардинальні зміни: слідчі підозрюють, що у виконавця замаху могли бути спільники.

Про це повідомив у неділю, 19 травня, міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток, передає видання Aktuality.sk.

За його словами, у спеціально створеній слідчій групі вважають, що затриманий за цей злочин 71-річний чоловік не був “вовком-самітником”, оскільки після замаху відбулася підозріла активність в його акаунті в соцмережі.

“Через дві години після замаху зловмисник видалив весь Facebook та історію спілкування у месенджері, причому ні він, ні його дружина, вочевидь, цього не робили. Ця оперативна інформація робить можливим, що за злочином стоїть група осіб”, - заявив міністр внутрішніх справ.

Як відомо, підозрюваного у спробі вбивства словацького прем’єра Юрая Чинтулу затримали одразу на місці злочину. Його дружину слідчі називають недостатньо “технічно грамотною”, щоб вона “зачистила” сліди діяльності свого чоловіка у соцмережі.

Раніше віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Роберт Каліняк також зазначив, що нападник, ймовірно, спілкувався про вбивство з кимось із свого оточення. За його словами, більш реалістичною є версія, що він діяв не один.

Нагадаємо, премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини біля будівлі, де проходило засідання уряду.

Згодом стало відомо, що затриманий за замах на життя прем’єр-міністра Словаччини 71-річний Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

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